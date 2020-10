von Susanne Filz und Karin Steinebrunner

Frau Kaiser, was bedeutet Tanzen für Sie?

Es ist ein Ausdruck von Freude, man kann kreativ sein, sich ausleben, in andere Rollen schlüpfen und hält sich dazu auch noch fit – körperlich und geistig.

Heike Kaiser, Vorsitzende des Jazz-Tanz-Clubs Dachsberg. | Bild: privat

Wo haben Sie Ihre ersten Tanzschritte getan und wie ging es weiter?

Begonnen habe ich in der Schule, damals in einer Jazztanz AG, später haben vier Freundinnen und ich zuerst an Fasnacht als Gruppe getanzt, später auch an Sommerfesten und zu anderen öffentlichen Gelegenheiten. Während meiner Ausbildung in Freiburg war ich Mitglied in der Freiburger Turnerschaft und habe dort getanzt. Im Studium in Mannheim bin ich in den Fitnessbereich gewechselt. Als ich 2003 nach meinem Studium zurück in die Heimat ging, bin ich in den Jazz-Tanz-Club eingetreten.

Zur Person Heike Kaiser, 44-jährige Personalreferentin, ist seit 2015 Vorsitzende des Jazz-Tanz-Clubs Dachsberg. Seit 2018 ist sie Trainerin. Sie ist verheiratet und lebt in Häusern. Der Jazz-Tanz-Club Dachsberg hat in den 25 Jahren seines Bestehens immer neue moderne Bewegungsangebote wie Hip-Hop oder Streetdance ins Programm geholt. Seine Showgruppe tritt in der Region auf und ist bekannt für schöne Tanznummern und schicke Kostüme. Es gibt für den Verein viele gute Gründe, zu feiern, doch das für November geplante Jubiläum muss coronabedingt ausfallen.

Gibt es in den Tanzgruppen auch Männer oder Jungs?

Es gibt zwar die Männergruppe, da geht es aber rein um Fitness. Tanzende Jungs oder Männer haben wir leider noch nicht. Sie sind aber herzlich willkommen, reinzuschnuppern und mitzumachen.

Haben Sie genug Trainerinnen für alle Gruppen?

Wir haben acht Trainerinnen, von denen derzeit fünf Gruppen anleiten.

Wo haben die ihre Qualifikationen erworben?

Wir haben ein breites Spektrum von Qualifikationen, von der ausgebildeten Balletttänzerin über eine Aerobic-Trainerin mit Ausbildungen im Bereich Hip-Hop bis hin zu Trainerinnen mit Trainerlizenz B (Fitness und Gesundheit) oder einer Physiotherapie-Ausbildung.

Der Jazz-Tanz-Club Die Vereinsgeschichte Als sich am 22. November 1995 die Jazz-Tanz-Gruppe Dachsberg gründete, war nicht abzusehen, dass die damals nicht allzu bekannte Tanztechnik Jazzdance tief in der ländlichen Region viele Tänzerinnen ansprechen würde. Das Jubiläumsjahr ist Anlass für einen Rückblick auf die Erfolgsgeschichte des Vereins. Die Gründung Alle Gründungsmitglieder waren zuvor Mitglieder des Jazztanzclubs Dogern gewesen. Treibende Kraft für die Verselbständigung war Christine Freitag, die als ausgebildete Tanzpädagogin für die professionelle Qualität des jungen Vereins sorgte. Sie leitete die erste Erwachsenen-Jazztanzgruppe auf dem Dachsberg. Damals war die Tanzszene von Filmen wie „Dirty Dancing“ inspiriert , dennoch war die Gründung eines reinen Jazztanz-Clubs damals ein mutiges Unterfangen. Längst hat sich der Jazz-Tanz-Club Dachsberg einen festen Platz in der Vereinslandschaft der Gemeinde erobert und trägt mit seinen flotten Auftritten zum Gelingen so mancher Veranstaltung bei. Die Mitglieder kommen aus der gesamten Region, alle Altersgruppen sind vertreten, vom Kind bis zur Seniorin. Kurse und Übungsleiter 1999 hatte Christine Freitag eine Trainerin für eine Teeniegruppe gewinnen können, bis 2009 waren aus dieser einen Gruppe acht geworden. Nach einer Phase der Umstrukturierung im Übungsleiterinnenteam bei gleichzeitigem Nachwuchsrückgang bietet der Jazz-Tanz-Club heute mehr Fitnessgruppen an. So wurde 2018 eine Faszienfitness ins Leben gerufen, im September 2019 wurde erstmals im Rahmen eines Pilotprojektes mit dem Markgräfler-Hochrhein-Turngau unter dem Titel „Mann bleib fit“ ein reiner Männerkurs angeboten, der wegen der vielen Teilnehmer inzwischen in Eigenregie weitergeführt wird. Für die beiden Teenager-Gruppen konnte seit September 2020 mit Andrea Oberle eine neue Übungsleiterin gewonnen werden, die dem Geschmack der Mitglieder durch ihre Hiphop-Begeisterung und ihre Ausbildungen in Videoclip-Dancing und im MTV-Dance Rechnung tragen kann. Das 20-jährige Bestehen Zum 20-jährigen Bestehen hatte der Verein in der Dachsberghalle ein großes Tanzfest veranstaltet, und auch das 25-jährige Jubiläum sollte mit einer Präsentation des Repertoires der einzelnen Gruppen gefeiert werden. Dabei war geplant, als Rückblick auf die Vereinsgeschichte die Kostüme der fetzigen Auftritte aus den vergangenen Jahren nochmals Revue passieren zu lassen. Auch eine Ehrung der sechs noch aktiven Gründungsmitglieder war geplant.

An welchen Tanz-/Fitnessangeboten nehmen Sie selbst teil?

Ich leite die Faszienfitnessgruppe für Erwachsene und den Kurs „Mann bleib fit“ und nehme teil am Jazzdance für Erwachsene. Außerdem gehe ich regelmäßig joggen, fahre Rad und bilde mich auf Conventions fort.

Haben Sie Wege gefunden, im Corona-Sommer den Kursbetrieb irgendwie aufrechtzuerhalten?

Wir mussten unterscheiden zwischen Fitness- und Tanzgruppen. Leider war ein Livetraining via Zoom wegen der schlechten Internetverbindungen bei uns schwierig umzusetzen. Die Fitnessgruppen durften ab Juni im Outdoortraining wieder starten, was auch sehr gut angenommen wurde. Die Tanzgruppen durften ab September wieder in die Hallen. Unsere Trainerinnen waren aber über WhatsApp in Kontakt zu ihren Gruppen, auch wir vom Vorstand haben regelmäßig über Neuigkeiten informiert und es wurden Übungen oder kleine Videos in die Gruppen übermittelt, damit die Mitglieder zuhause trainieren konnten.

Ohne Corona würden Sie bald das 25-jährige Vereinsbestehen mit großem Showprogramm feiern. Das Jubiläum wollen Sie aber doch sicher nachholen?

Ja, wir hoffen, das Jubiläum um ein Jahr auf November 2021 verschieben zu können. Das hängt davon ab, wie lange uns Corona noch erhalten bleibt und wie lange wir noch trainieren dürfen. Das Einstudieren von Tänzen benötigt Zeit, sodass es schwierig würde, wenn wir etwa im Winter wieder pausieren müssten.