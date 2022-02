von Karin Steinebrunner

Der Gemeinderat Dachsberg stimmte nachträglich dem Bauantrag eines bereits errichteten Minihauses in Finsterlingen zu, beanstandete allerdings die Vorgehensweise, vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein. Der Bauherr war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das Haus aufgrund seiner geringen Größe verfahrensfrei gebaut werden könnte, was indes nicht der Fall ist, da es über Aufenthaltsraum, Toilette und Feuerstelle verfügt und somit die Kriterien für dauerhaftes Wohnen erfüllt.

Tiny-Häuser gelten als zukunftsorientierter, angesagter Wohntrend, einhergehend mit einer bewussteren Lebenseinstellung. Ausgehend von der Finanzkrise wurden Tiny-Häuser zunächst in Amerika immer beliebter. Dort ist deren Wohnfläche gesetzlich auf höchstens 37 Quadratmeter beschränkt. In Deutschland beträgt die durchschnittliche Größe einer Mietwohnung derzeit 71 Quadratmeter.

Für Tiny-Häuser ist die Wohnraumgröße hierzulande baurechtlich noch nicht festgelegt, wohl aber deren Genehmigungsgrundlagen. So gelten auch für sie die Anforderungen bezüglich ordnungsgemäßer Erschließung, Brandschutz und Abstandsflächen.

Tiny-Häuser Der Begriff Tiny House – winziges Haus – kommt aus den USA. Darunter fallen in der Regel Häuser mit bis zu 50 Quadratmetern Grundfläche. Bei Eigenheimen ist eine Höhe von zwölf Metern üblich. Im deutschen Sprachgebrauch wird der Begriff im engeren Sinn für die auf Anhängern mit Rädern aufgebauten und somit mobilen Häuschen verwendet. Bezugsfertige Tiny Houses mit 15 bis 35 Quadratmetern Wohnfläche kosten zwischen 25.000 und 65.000 Euro. In Deutschland ist es nicht möglich, Tiny Houses ohne Baugenehmigung einfach auf Grundstück zu setzen. Wer dauerhaft darin wohnen möchte, braucht in der Regel eine Baugenehmigung.

Das Gebäude in Finsterlingen hat eine Fläche von rund 6,7 auf 4,5 Metern mit vorgelagerter Terrasse und ist als zusätzliche Wohneinheit zum direkt benachbarten bestehenden Wohngebäude gedacht. Es steht auf Beton-Einzelfundamenten und ist komplett in zimmermannsmäßiger Holzkonstruktion aufgebaut.

Zur Warmwasserbereitung und Heizung soll ein Holzherd dienen. Wasser- und Stromanschluss erfolgen über das benachbarte Gebäude. Dort gilt die Außenbereichssatzung des Ortsteils Finsterlingen aus dem Jahr 2000. Demnach sollte sich der Bau charakterlich der Umgebung einfügen. Da sich in der Nachbarschaft bereits einige kleinere freistehende Nebengebäude befinden, ist dies der Fall.

Bürgermeister Stephan Bücheler wies darauf hin, dass die Gemeinde eine stetig steigende Nachfrage nach Wohnmöglichkeiten zu verzeichnen habe, außerdem führte er den zunehmenden Trend zur Reduzierung von Rohstoff- und Bodenverbrauch im Wohnungsbau an. Grundsätzlich, so Bücheler, sei die Errichtung von Minihäusern eine gute Lösung zur Realisierung günstigen eigenen Wohnraums.

Die Eignung des Standortes indes sei jeweils im Einzelfall zu prüfen. Erst kürzlich hat übrigens der Ibacher Gemeinderat durch detaillierte Angaben zur Größe geplanter Bauvorhaben in seinem Baugebiet die Aufstellung von Tiny-Häusern als für diesen Bereich unpassend bewusst ausgeschlossen.