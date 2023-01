Nachdem der Ruf nach alternativen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl laut geworden ist, gibt es einen Whatsapp-Aufruf, den Namen von Alexandra Ruf in die freie Zeile einzutragen. Die 31-Jährige zeigt sich überrascht.

„Ich wurde von der Dynamik, die sich am Wochenende aufgebaut hat, überrascht“, sagt Alexandra Ruf am Montag auf Nachfrage. Über eine Whatsapp-Gruppe wurde in Münchinger Vereinskreisen die Nachricht verbreitet, dass Wutacher mit den