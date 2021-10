von Friedbert Zapf

Bonndorf – Wer vom Wanderparkplatz Boll hinunter nach Bad Boll steigt, mag überrascht sein, keine schroffe Schlucht, sondern einen weiten Talkessel vorzufinden. Das ist dem Mittleren Muschelkalk geschuldet, der vor 244 Millionen Jahren entstand. Damals herrschte ein heißes Klima, und in einem Flachmeer verdunstete viel Wasser. So stieg die Salzkonzentration und es bildeten sich Steinsalz und Gips. In mehr als einer Million Jahre lagerten sich Kalk, Dolomit – ein Magnesium-Kalkgestein –, Gips und Steinsalz in Schichten 45 Meter hoch ab.

Dolomit verwittert vergleichsweise leicht, Gips und vor allem das Salz werden durch Wasser gelöst. Es entstehen Hohlräume, die einbrechen. Außerdem rutschen auf tonigen Schichten ganze Hangteile ab. So bildete sich dieser weite Talkessel um Bad Boll.

Die Wutachschlucht Die Wutachschlucht ist die letzte ursprüngliche Wildflusslandschaft in Mitteleuropa, ein abenteuerliches Wildflusstal mit romantischen Schluchten, urwüchsigen Wäldern und einer fantastischen Urlandschaft. Sie beherbergt mehr als die Hälfte aller europaweit geschätzten Lebensraum-Typen und Biotope. In einer Serie blicken wir in dieses spannende Bilderbuch der Erdgeschichte und stellen die dort befindlichen Gesteinsarten sowie weitere Besonderheiten vor.

Die Entstehung des einstigen mondänen Kurbads ist ebenfalls der Geologie geschuldet. Hier tritt eine Mineralquelle aus, die mit gelösten Bestandteilen vor allem aus dem Gips (Calciumsulfat) des Mittleren Muschelkalks angereichert ist – immerhin 3,5 Gramm pro Liter. Die Analyse von 1890 ergab „46 Prozent schwefelsauren Kalk und 39 Prozent Chlornatrium“.

Bei der Wanderung entlang der historischen Allee des Kurbads flussabwärts zum Felsenweiher verengt sich das Tal, der Mittlere Muschelkalk taucht unter den Oberen Muschelkalk ab. Durch dieses sehr harte Gestein musste sich die Wutach geradezu sägen, die schroffen Wände sind das Ergebnis. Der Obere Muschelkalk entstand vor 245 Millionen Jahren, als durch Wasserzufluss von Westen der Spiegel des extrem salzigen Meeres anstieg. In dem tieferen Meer lebten massenhaft Muscheln, Armfüßer, Korallen, Fische und vor allem Seelilien. In 3,4 Millionen Jahren lagerten sich deren Sedimente 60 Meter hoch ab.

Am Felsenweiher ist der markante Übergang zwischen dem hellen, weicheren Mittleren Muschelkalk und dem harten Oberen Muschelkalk schön zu sehen. | Bild: Friedbert Zapf

Beim Steg über den Felsenweiher ist die scharfe geologische Grenze zwischen dem Mittleren und Oberen Muschelkalk sehr schön zu sehen. Über dem hellen, in Verwitterung befindlichen Dolomitgestein des Mittleren Muschelkalks liegen die harten, dunkleren Kalksteine des Oberen Muschelkalks. Darin findet man häufig die Reste der Stiele von Seelilien, meist winzige Rädchen aus hartem Kalk. Sie sind so auffallend, dass die Geologen diese 25 Meter hohe Wand als Trochitenkalk-Formation bezeichnen, vom griechischen tróchos, was Rad bedeutet.

Der Fuß einer Seelilie, die vor 245 Millionen Jahre im Muschelkalkmeer lebte, ist hier zu sehen (zum Größenvergleich liegt eine 1-Euro-Münze daneben). | Bild: Friedbert Zapf

Rund 60 Zentimeter unter der markanten Gesteinsgrenze fällt ein schmales, dunkles Hornsteinband auf. Aus Hornstein fertigten die Menschen der Steinzeit Schaber, Messer und Pfeilspitzen an. Am Schluchsee wurde 1929 ein solcher Schaber aus Hornstein gefunden. Wenige Schritte weiter fällt der Tannegger Bach über eine bemooste Tuffsteinnase, die Richtung Wutach wächst. Ein „wachsendes Gestein“? Das Phänomen lässt sich erklären.

Im Bachwasser schweben feinste Kalkteilchen, die sich in den zarten Moosästchen verfangen und diese umkrusten und versteinern. Man findet vom weichen Moos über einen sandigen Zustand bis hin zum harten Stein alle Übergänge. Kalktuffstein aus der Wutachschlucht wurde auch an der Burg Tannegg verbaut. Die Tuffsteinnase wächst im Jahr nur wenige Millimeter und ist einige tausend Jahre alt.

Eine halbe Stunde flussabwärts führt der Felsensteig steil in die höchsten Schichten des Oberen Muschelkalks hinauf. 1904 haben italienische Arbeiter im Auftrag des Schwarzwaldvereins hier, 45 Meter über der Wutach, eine natürliche, durch Verwitterung entstandene Hohlkehle im Gestein mit Dynamit erweitert. Vor einer Wand von hellem, geschichteten Dolomit und einem dachartigen Überhang eröffnet sich einer der schönsten Ausblicke in die Wutachschlucht.