Kurzweilig und unterhaltsam war das Festbankett des TuS zum 150-Jährigen in der voll besetzten Stadthalle in Bonndorf. Statt langatmiger Reden gab‘s singende Fußballer, sportliche Schauspieler und tanzende Turnerinnen.

Der TuS Bonndorf feierte mit einem bunten Bankett sein 150-Jähriges in der Stadthalle. Schon in der Einladung war zu lesen: „Redezeit fünf Minuten – bitte nicht überschreiten“.Der einzige, der länger brauchte an diesem Abend, war