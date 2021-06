von sk

Ihre Lesung war eigentlich für eine Veranstaltung im Bonndorfer Schloss vorgesehen. Aufgrund der großen Nachfrage – die Veranstaltung ist mittlerweile ausverkauft – liest Elke Heidenreich nun in der Klosterschüer in Ofteringen. Mit Elke Heidenreich holt das Kreiskulturamt eine der bekanntesten Autorinnen Deutschlands in den Landkreis Waldshut. In der Klosterschüer liest aus ihrem neuen Buch und wird die eine oder andere Anekdote erzählen.

Die Verlegung des Veranstaltungsorts ist den Corona-Auflagen geschuldet, die im Saal im Schloss Bonndorf maximal 35 Personen erlauben. Die Planung, die Veranstaltung mit mehr Besuchern im Schlossgarten abhalten zu können, wurde von den Organisatoren aufgrund der unbeständigen Wetteraussichten erneut geändert.

Die gute Zusammenarbeit mit dem Kulturring Wutöschingen macht es nun möglich, die Lesung in die Klosterschüer in Oftringen zu verlegen. Die bereits vorbestellten Karten behalten nach Auskunft des Veranstalters ihre Gültigkeit. Weitere Reservierungen können nicht mehr angenommen werden. Im Anschluss an die Lesung können Bücher von Elke Heidenreich erworben werden, die die Autorin signieren wird.

Die Lesung mit Elke Heidenreich ist am Samstag, 3. Juli, 19 Uhr, Klosterschüer in Oftringen.