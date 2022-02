von Martha Weishaar

Kälteresistenz wird in diesem Winter den Wellendinger Kirchenbesuchern abverlangt. Im Herbst vergangenen Jahres musste die Heizung stillgelegt werden, da die Gefahr bestand, dass Rauchgase und Rußpartikel in den Kirchenraum übertragen werden. Auch die Glocken der Nikolauskirche läuten seit 31. Januar nicht mehr. Erhebliche Schäden infolge Schimmelbefalls weist zudem die Orgel auf.

Pfarrer Fabian Schneider informierte nach einem Gottesdienst darüber, wann, ob und wie Abhilfe geschaffen wird. Bei dieser Gelegenheit gab Fabian Schneider einen groben Überblick über die gesamte finanzielle Situation der Kirchengemeinde Bonndorf-Wutach sowie drängende Maßnahmen an anderen kircheneigenen Gebäuden.

Bonndorf/Wutach Kirche bereitet sich auf Wandel vor und geht einige Sanierungen an Das könnte Sie auch interessieren

Was die Wellendinger Katholiken freuen dürfte: Die Heizung der Nikolauskirche wird noch vor Einbruch des nächsten Winters erneuert. 60.000 Euro Investitionskosten sind dafür angesetzt. Hinzu kommen Kosten für einen Heizvariantenvergleich zwischen Pellets oder Holzhackschnitzel von 1750 Euro. Zu erwarten sind hierfür Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 20.000 Euro sowie aus dem Bafa-Förderprogramm des Bundes in Höhe von 27.000 Euro. Die Kirchengemeinde hat somit den Restbetrag von 14.750 Euro zu stemmen.

Arbeit an Glocken muss warten

Zurückgestellt werden vorerst Arbeiten am Glockenturm und den Glocken. Bei einer routinemäßigen Jahreswartung wurden Risiken an deren Betriebssicherheit festgestellt. „Die drei Glocken hängen über jeweils zwei Rundeisenbügeln an einfachen Stahljochen. Diese Konstruktion ist hochgradig ermüdungsbruchgefährdet“, ging Fabian Schneider ins Detail.

Nur noch Stundenschläge sind vom Kirchturm zu hören. Zum Gottesdienst dürfen die drei Glocken wegen der Betriebssicherheit nicht mehr läuten. | Bild: Martha Weishaar

Die Kostenschätzung für diese Sanierungsmaßnahme liegt bei 13.000 Euro für Arbeiten am Glockenstuhl, 8000 Euro für die Montage von Schallreflexbrettern, 3000 Euro für Elektroarbeiten sowie 15.000 Euro für die Sicherung der Aufgänge. Abzüglich erwarteter 10.000 Euro aus dem Ausgleichsstock hätte die Kirchengemeinde 29.000 Euro aufzubringen. „Das können wir nur durch Sonderkollekten, Spenden oder Erbschaften schaffen“, machte der Pfarrer deutlich. „Es würde mich aber freuen, wenn die Glocken spätestens 2025 wieder läuten, solange wir noch eine selbstständige Kirchengemeinde sind.“

Dass die Wellendinger Orgel von Schimmel befallen ist und saniert werden müsste ist seit Jahren bekannt. Als einzig erhaltene Orgel des Orgelbauers Fridolin Merklin ist sie von bedeutendem historischen Wert. Eine Ausreinigung sollte der langfristigen Substanzerhaltung des Instruments dienen und würde Kosten in Höhe von 24.000 bis 27.500 Euro verursachen. „Das wertvolle denkmalgeschützte Instrument wäre diesen Aufwand auf jeden Fall wert“, konstatiert der Pfarrer. Gleichwohl steht auch für diese Maßnahme kein Geld im Haushalt zur Verfügung.

Bonndorf Jesuitenpater Clemens Blattert aus Wellendingen schließt wichtigste Prüfung des Ordens in Spanien ab Das könnte Sie auch interessieren

„Unsere Pfarrgemeinde hatte vor vier Jahren einen Finanzskandal, und jetzt stehe ich als Vorsitzender ihres Stiftungsrates hier und sage ‚Gebt mir Spenden‘“, sagte der Geistliche, auch im Hinblick auf die insgesamt schwierige Situation der Katholischen Kirche in Deutschland und der Frage nach der Verantwortung von Priestern und Bischöfen. Dennoch hofft er auf die Großzügigkeit der Gemeindemitglieder.