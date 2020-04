von Stefan Limberger-Andris

Einzelhandel, Handwerk, Dienstleister und Gastronomie – die Branchen haben es auch in Bonndorf nicht einfach. Das Coronavirus verschärft die Situation. Susanne Spachholz, Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Bonndorf mit 63 Mitgliedern: „Die verordneten Geschäftsschließungen bedeuten für viele wegbrechende Einnahmen.“

Bonndorf Liebe in Zeiten der Corona-Krise: Zwei Bonndorferinnen berichten Das könnte Sie auch interessieren

Wir erkundigten uns bei den HGV-Mitgliedern, wie sie die Krise zu meistern versuchen. Im Einzelhandel habe sich die Situation seit Jahren stark verändert, erläuterte Susanne Spachholz. Es sei kaum möglich gewesen, Rücklagen zu bilden. Viele schafften es gerade so, zu überleben. Als HGV-Vorsitzende hoffe sie, dass die Kunden sich mit dem Online-Einkauf zurückhalten. Nur so sei zu hoffen, dass in den Geschäften später wieder gut eingekauft werde. Nur mit Unterstützung der Kunden könne die Vielfalt der Geschäftswelt erhalten werden. Kritisch gesehen werden von einigen Geschäftsleuten die vom Staat auf den Weg gebrachten Soforthilfen.

Tropfen auf heißem Stein

Ein Tropfen auf den heißen Stein sei dies, Günstig-Kredite bei Finanzinstituten, die vor Wochen nicht benötigt wurden, müssen zurückbezahlt werden. Ein Papierberg sei im Vorfeld auszufüllen, die Hürden hoch, einen Zuschuss zu bekommen. Umsatzeinbußen, Verluste durch verdorbene Ware, Lohnfortzahlungen trotz Schließung – dies bleibe unberücksichtigt.

Schreibwaren Spachholz: Das Saisongeschäft Ostern, Frühling, Kommunion sei für sie als Unternehmerin erledigt, erzählt Susanne Spachholz, Inhaberin der Schreibwaren-Buchhandlung Spachholz. Ware sei eingekauft worden, die bezahlt werden müsse. Lohnkosten laufen weiter. Anträge auf Unterstützung seien bereits gestellt, doch wann diese Hilfen letztlich eintreffen, sei ungewiss. Sie habe Kurzarbeit beantragt.

Bonndorf Er hat berechtigte Angst vor dem Coronavirus Das könnte Sie auch interessieren

Bäckerei-Konditorei Jost: Die Situation sei schwierig, erläutert Karl-Egbert Jost. Auch wenn die Bäckerei-Konditorei Jost geöffnet haben darf, fehlten Aufträge für Lieferungen an Hotels, Jugendherbergen und Gastronomie. Umsätze in den Filialen Lottstetten und Waldshut seien komplett eingebrochen, Öffnungszeiten mussten verringert, hauptsächlich das Konditoreisortiment verkleinert werden. Je nach Entwicklung müsse über Kurzarbeit gesprochen werden.

Die Situation sei schwierig, erläutert Karl-Egbert Jost. Auch wenn die Bäckerei-Konditorei Jost geöffnet haben darf, fehlten Aufträge für Lieferungen an Hotels, Jugendherbergen und Gastronomie. Umsätze in den Filialen Lottstetten und Waldshut seien komplett eingebrochen, Öffnungszeiten mussten verringert, hauptsächlich das Konditoreisortiment verkleinert werden. Je nach Entwicklung müsse über Kurzarbeit gesprochen werden. Mode Ries: Unternehmen werde die Möglichkeit genommen, sich den Lebensunterhalt zu verdienen – dies von heute auf morgen. Oliver Ries: Ausgaben wie Mieten, Steuern, Nebenkosten, Löhne und Warenlieferungen laufen weiter, Unternehmer leben von der Substanz. Mode Ries sei ein Einzel- und Großhandelsunternehmen, außerdem ein Handwerksbetrieb mit zwei bis drei Mitarbeitern – in beiden Fällen abhängig vom Konsum der Menschen und den Kontakt mit den Kunden. Es werde dauern bis alle wieder in der Spur sind.

Unternehmen werde die Möglichkeit genommen, sich den Lebensunterhalt zu verdienen – dies von heute auf morgen. Oliver Ries: Ausgaben wie Mieten, Steuern, Nebenkosten, Löhne und Warenlieferungen laufen weiter, Unternehmer leben von der Substanz. Mode Ries sei ein Einzel- und Großhandelsunternehmen, außerdem ein Handwerksbetrieb mit zwei bis drei Mitarbeitern – in beiden Fällen abhängig vom Konsum der Menschen und den Kontakt mit den Kunden. Es werde dauern bis alle wieder in der Spur sind. Schwanke Reisen: Tourismus, Bahn-, Schiffs- sowie Luftverkehr seien nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Pläne, alle Kunden bis zum Ende ihrer Reisen gut zu bedienen, Mindestumsätze zu erzielen – vieles sei Makulatur. Seit gut drei Wochen sei es im Geschäft sehr ruhig geworden, merkt Patricia Schwanke-Kech vom Reisebüro Schwanke an. Von März bis Juni seien viele Buchungen vorgelegen, derzeit sei sie hauptsächlich damit beschäftigt, die Kunden über die Lage zu informieren, kostenlose Stornierungen zu erreichen, um bezahltes Geld zu sichern. Derzeit verzeichne sie keine neuen Buchungen, jedoch finden Umbuchungen statt. Geschäftlich sei sie bemüht, die Fixkosten so niedrig wie möglich zu halten. Dass bislang alle Kunden in der jetzigen Lage wieder gesund zurückgekehrt seien, erfreue sie besonders. Sie beschäftige weiterhin alle Mitarbeiter, zumal sie diese nach der Krise wieder benötige.

Soforthilfe Corona Die „Soforthilfe Corona“ des Landes erfolgt über einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschusses. Sie beträgt bis zu: 9000 Euro für drei Monate für Soloselbstständige und Antragsberechtigte mit bis zu fünf Beschäftigten, 15.000 Euro für drei Monate für Antragsberechtigte mit bis zu zehn Beschäftigten, 30.000 Euro für drei Monate für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigten Zuschüsse über 1,14 Milliarden Euro aus dem Programm wurden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums an mehr als bislang 146. 870 Antragsteller ausgezahlt (Stand 8. April). Rund 169.000 Anträge wurden vorgeprüft.