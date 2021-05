von Juliane Kühnemund

Diese Ankündigung hat die 30-Jährige jetzt wahr gemacht. Mitte vergangener Woche hatte Alexandra Ruf ihren letzten Arbeitstag im Bonndorfer Rathaus. Künftig wird sie im Landratsamt in Waldshut arbeiten.

Bonndorf Marlon Jost hat die Bürgermeisterwahl in Bonndorf gewonnen Das könnte Sie auch interessieren

Alexandra Ruf war seit 2010 in der Stadtverwaltung Bonndorf tätig. Nach ihrer Fortbildung zur Verwaltungsfachwirtin wurde sie 2017 stellvertretende Hauptamtsleiterin, außerdem übernahm sie die Leitung des Ordnungsamtes und war als „Corona-Beauftragte“ Ansprechpartnerin in allen Pandemie-Fragen. Für die Bürgermeisterwahl am 25. April hat sich die Verwaltungsfachfrau dann als eine von insgesamt fünf Kandidaten beworben. Der Sprung auf den Chefsessel im Rathaus ist ihr aber nicht gelungen. Sie fuhr zwar das zweitbeste Ergebnis ein, musste sich aber dem Wahlgewinner, Marlon Jost geschlagen geben.

Neue Herausforderung

Ihre in diesem Falle angekündigte berufliche Neuorientierung hat die 30-Jährige jetzt umgesetzt. Im Landratsamt will sie sich einer neuen Herausforderung stellen. Mit ihr verliert die Stadtverwaltung Bonndorf eine engagierte und kollegiale Mitarbeiterin, die sich mit viel Fachwissen in ihre jeweiligen Aufgabengebiete eingebracht hat.