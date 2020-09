von sk

Impala Ray kommt am Samstag, 19. September, zum Folktreff in die Bonndorfer Stadthalle. Ray steht für Rainer Gärtner, der das Projekt 2012 gegründet hat. Der Namenszusatz „Impala“ (Antilopenart) erinnert an seine Zeit in Afrika, wo er nach dem Abitur gelebt, geholfen, Erfahrung gesammelt und sich ganz nebenbei in Land und Leute verliebt hat.

Das Konzert Impala Ray tritt am Samstag, 19. September, 20.30 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) in der Bonndorfer Stadthalle beim Folktreff auf. Infos zum Auftritt gibt es hier . Tickets gibt es auf der Internetseite des Folktreffs, unter reservix.de , an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und bei der Bonndorfer Touristinfo, Martinstraße 5, Telefon 07703/76 07.

Ursprünglichen öfter als Indie-Rock oder auch Indie-Pop bezeichnet, hat Rainer Gärtner längst einen unverkennbar eigenen Sound, auch bezogen auf die jeweiligen Alben, der dennoch locker, leicht, eingängig ist. Von Anfang an hat Impala Ray den Nerv von Publikum uns Kritik getroffen.

Bonndorf und Umland Der Kulturbus verbindet für Kleinkunstfans ab Herbst wieder die Orte Schluchsee, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf, Löffingen, Wutöschingen und Bonndorf Das könnte Sie auch interessieren

Die Fachzeitung „Folker“ schreibt nach seinem Debüt-Album (2014 „Old Mill Valley“): „Wenn ein Album mit einer urigen A-cappella-Nummer vor einer zirpenden Grillengeräuschkulisse beginnt, kann das nur Gutes verheißen…“ Der „Bayerische Rundfunk“ lobt das zweite Album: „Was Impala Ray musikalisch aus dem Hut zaubern, packt uns wie eine frische Meeresbrise und macht 365 Tage Lust auf Sommer…“ Soundjungle.de lobt das im vergangenen Jahr erschienenen Album: „Auf seinem dritten Album Jangwar Summers nimmt uns Ray mit nach Afrika, entführt auf eine Reise durch staubige Wüsten, bunte Slums und weite Steppen… Alles verschmilzt zu einem internationalen Sound mit viel Fernweh wofür man Impala Ray liebt.“