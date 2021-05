von Juliane Kühnemund

Seit dem 1. April wird die Besetzung des Notarztfahrzeugs in Bonndorf mit einem 24/7 Stundendienst komplett über den DRK-Rettungsdienst sichergestellt. Der Weg dahin war ein langer und nicht ganz einfacher, wie der Vorstand des DRK-Kreisverbandes Freiburg, Jochen Hilpert, bei der Vorstellung der neuen Konzeption der Notfallrettung zurückblickte. Jetzt sei aber ein wichtiger Meilenstein für die Sicherheit und medizinische Versorgung der Menschen in Bonndorf und Umgebung gesetzt, so Hilpert.

Die Rettungswache Die Rettungswache Bonndorf versorgt die Stadt Bonndorf mit den Ortsteilen, die Gemeinden Wutach, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf mit Ortsteilen und Weilern und auch die Wutachschlucht, mit ihren sehr schwierigen topographischen Bedingungen und Anfahrtsstrecken. Die Rettungswache ist jetzt rund um die Uhr an allen Wochentagen besetzt. Es gibt insgesamt 15 hauptamtliche Stellen (elf Notfallsanitäter/Rettungsassistenten und vier Rettungssanitäter) in einem Zwei-Schicht-Modell mit einer 45- Stunden-Woche. Im regulären Dienst befindet sich ein RTW, besetzt mit einem Notfallsanitäter/Rettungsassistent und einem Rettungssanitäter sowie seit dem 1. April ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), besetzt mit Notfallsanitäter/Rettungsassistent und einem Notarzt.

Die nun erreichte Besetzung des Notarztfahrzeugs durch das DRK rund um die Uhr hätte eigentlich in großem Stil gefeiert werden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie beschränkte sich die Zahl der Gäste, die sich vor der DRK-Rettungswache in Bonndorf getroffen hatten, aber auf einige wenige. Gekommen waren neben Jochen Hilpert das Team rund um Rettungsdienstleiter Markus König, Notarzt und Oberarzt Anästhesie am Klinikum Hochrhein, Axel Frank, sowie Bürgermeister Michael Scharf.

Jochen Hilpert sprach von einem wichtigen Tag für Bonndorf, habe man jetzt doch das Versprechen, den Notarztstandort rund um die Uhr zu besetzen, wahr machen können. Zum Teil zähe Verhandlungen seien diesem nun zum Erfolg gebrachten Projekt vorausgegangen, umso dankbarer sei man, dass man dieses für die Bürger wichtige Ziel nun erreicht habe. Voraussetzung dafür sei auch die Aufstockung des Personals gewesen. Nach Phasen des Fachkräftemangels, der den Rettungsdienst stark unter Druck gesetzt habe, sei man jetzt auch hier erfolgreich gewesen.

Ausbildung in Neustadt

Dazu beigetragen habe sicherlich die Tatsache, dass eine Ausbildung in Neustadt durch die Lehrrettungswache möglich gemacht wurde. Um den Rettungsdienst in Bonndorf noch komplett abzurunden, ist es nach den Worten von Jochen Hilpert nötig, die räumlichen Gegebenheiten in Bonndorf zu verbessern. Geplant sei ein Anbau an die Rettungswache, in dem dann auch dem Notarzt direkt vor Ort ein Domizil zur Verfügung gestellt werden kann.

Ein großes Dankeschön sprach Jochen Hilpert den Kameraden der Bonndorfer Feuerwehr aus, dank deren Unterstützung die professionelle Besetzung des Notarztfahrzeugs übergangsweise gewährleistet werden konnte. Ein Dank ging auch an den Bereichsausschuss als Kostenträger. Immerhin würde in den Standort Bonndorf jährlich eine Million Euro investiert.

Feuerwehr unterstützt DRK

Auf „seine“ Feuerwehr ging auch Bürgermeister Michael Scharf ein und er bestätigte, dass die Kameraden das DRK gerne unterstützt und bei dieser Arbeit auch viel gelernt hätten. „Die Feuerwehr war begeistert“, sagte Scharf und zeigte sich überzeugt davon, dass die Bürger von den zusätzlich erworbenen Kenntnissen der Wehr profitieren werden.

Auch Scharf ging kurz auf die langen und teils zähen Verhandlungen ein, die notwendig waren, um diese Rund-um-die-Uhr-Besetzung des Notarzteinsatzfahrzeugs in Bonndorf zu erreichen. Letztendlich hätten sich aber alle Beteiligten aufeinander zu bewegt und das Riesenprojekt zu einem guten Ende gebracht. Scharf wünschte den Rettungskräften wenige Einsätze und, dass alle immer gesund von den Einsätzen zurückkehren.

Die Entwicklung Seit Februar 2020 stellt das DRK Freiburg das Fahrzeug für die NZF-Gruppe in Bonndorf, die im Jahr 2019 ihren Dienst aufgenommen hat. Davor wurde die notärztliche Versorgung durch einen selbstfahrenden Notarzt sichergestellt. Seit März 2020 wird die Notärztliche Besetzung durch das Spitalfond Waldshut gewährleistet, das Spitalfond arbeitet eng mit der Notarztbörse zusammen. Unterstützend tätig ist die Notarztgruppe Bonndorf mit deren Sprecher Sebastian Künle. Die Ausbildung Durch die Besetzung des NEF ist es nun möglich, einen der neun Auszubildenden auch in Bonndorf auf dem RTW mit seinem interessanten Einsatzgebiet auszubilden. Die Einsätze Im vergangenen Jahr wurde der RTW zu 798 Einsätzen gerufen, gemeinsam mit dem NEF beziehungsweise dem Notarzt waren es 475 Einsätze. Im Jahr 2021 sind es bisher 120 NEF/Notarzt-Einsätze, wo auch immer ein RTW mit involviert ist, und 217 reine RTW-Einsätze.

Der leitende Notarzt Axel Frank, Oberarzt Anästhesie am Klinikum Hochrhein in Waldshut und ärztlicher Leiter der Notarztstandorte im Rettungsdienstbereich Waldshut, Bonndorf und Bad Säckingen, sprach von einem wichtigen Schritt zur Professionalisierung des Rettungsdienstes in der Region. „Ich freue mich auf die nächste Zeit“, meinte Frank.

Und Markus König, Bereichsleiter Rettungsdienst Hochschwarzwald, machte deutlich: „Jetzt wurde zusammengefügt, was zusammen gehört.“ Alle Beteiligten könnten stolz sein auf das jetzt Erreichte. König machte auch noch deutlich, dass trotz einer personellen Aufstockung nach wie vor Notfallsanitäter für den Bereich Hochschwarzwald gesucht werden.