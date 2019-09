Bonndorf vor 2 Stunden

Martin Gerbert hat auch in Bonndorf viele Spuren hinterlassen

Im letzten Teil unserer Serie „Bonndorf in Wort und Bild“ geht es um Edle und Fürstäbte, die in der Stadt gewirkt und diese geprägt haben. Die Schülerinnen der einstigen Abschlussklasse der Grund- und Hauptschule Bonndorf haben sich für eine Broschüre in das Thema eingearbeitet.