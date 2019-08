von sk

Die Vorbereitungen für den Kleinkunstherbst laufen beim Folkteff auf vollen Touren. „Klein aber Oho“ seien die beiden Damen, die den Veranstaltungsreigen von September bis April und zwar am 13. September eröffnen. Die Goldfarb-Zwillinge sind dabei möglicherweise etwas ehrlicher als die Veranstalter. Sie nennen nämlich ihr Programm, wie es ist: „klein & gemein“.

13. September: Die Goldfarb-Zwillinge. | Bild: Johanna Rübel

Als Zwillinge sind die beiden Vollblutfrauen zwar jeweils nicht besonders hoch geworden, allerdings großartig als Darstellerinnen verschiedenster Phänomene. Von jeder Medaille verkörpern sie die zwei Seiten, vom Kleinen bewegen sie sich mühelos ins Große, sprich aus dem Privatleben ins öffentliche. So wird mit viel Herz und Humor das echte Leben im Theater erlebbar, ohne dass ein Zeigefinger das Vergnügen zerstört.

Im Oktober freut man sich bei den Kleinkunstveranstaltern auf die erste Folge der Serie „Folktreff auf‘m Dorf“. Der Programmwechsel für diese Veranstaltung im Wellendinger Bürgerhaus am 12. Oktober erkläre sich durch eine Terminkollision bei der zunächst gebuchten Band.

„Manchmal ist das Unerwünschte ja auch der Schlüssel zu wunderbaren neuen Erfahrungen“, meint dazu die Folkteff-Vorsitzende, Gudrun Deinzer. Die stattdessen gebuchte Gruppe „High South“, war noch nie in der Gegend von Bonndorf, hat sich aber in Europa in den vergangenen Jahren eine veritable Fangemeinde erspielt. Sie bieten astreinen Südstaaten-Folk-Rock, der sie in die Nähe ihrer großen Vorbilder Eagles, Birds oder Crosby Stills, Nash & Young rückt. Besonders sei auch, dass in diese Veranstaltung nicht nur Folktreffmitglieder mit verringertem Eintritt kommen, sondern auch Wellendinger Bürger. Die Veranstaltung wird – mit begrenztem Kontingent – auch vom Kulturbus angefahren.

Auch den Blonden Engel am 22. November kann man mit dem Kulturbus erreichen. Er kann sich – typisch Kleinkunst – gar nicht entscheiden, was er wirklich ist. Beim Folktreff ist man sich sicher: „Der Mann spielt Gitarre wie ein Engel, hat eine Stimme zum Niederknien und ist himmlisch komisch.“ Ähnlich beschreibt es auch die Kritik: „Schlichtweg ein Geschenk des Himmels“.

22. November: Blonder Engel. | Bild: Marco Prenninger

Und last but not least – vor dem Bonndorfer Löwen ist nach dem Bonndorfer Löwen. Fee Badenius – Preisträgerin der Kategorie Liedermacher beim Kleinkunstpreis des Bonndorfer Veranstalters, kommt mit ihrer Band zurück, quasi als Nikolausgeschenk am 6. Dezember, bevor am 25. Januar 2020 der dritte Bonndorfer Löwe verliehen wird.

6. Dezember: Fee Badenius. | Bild: Hendrik Allhoff-Cramer

Bis einschließlich zur Aprilveranstaltung gibt es alle Karten für Veranstaltungen des Folktreff bereits im Vorverkauf bei der Touristinformation, Martinstraße 5 in Bonndorf (07703/76 07) oder im Internet (www.folktreff-bonndorf.de).