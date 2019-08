von Wolfgang Scheu

Hahn Mortimer stolzierte mit stolz aufgeblähter Brust durch sein Reich, eine Hühnerdame folgte ihm auf Schritt und Tritt. Vorbei am Tor zum Hühnerstall ging der Marsch, es schien so, als werde er stutzig beim Anblick der Sachen, die am Stall hingen. Zwei Damenkleider und ein ganzes Sortiment an bunten Hüten wehten leicht im Wind.

Bei „NadeL“ gab‘s wieder das Besondere.

Ist etwa Großwaschtag bei Flora Jägler und der Platz an der Wäscheleine reicht nicht mehr aus? Um die Ecke auf der Bank liegen bunte bemalte Teller, auf dem Holzstapel am Eingang zum Garten bunt verstreut viele CDs und ein Preisschild mit der Aufschrift „je 1 Euro“. Richtig, die netten Damen von „NadeL“ („Nettes auf dem Land“) hatten wieder eine spontane Aktion angesagt, es war Flohmarkt in Holzschlag und ein gemütliches Beisammensein für jeden, der Lust hatte. Spaß hatten sie alle und das Sturmtief hatte sich auch verabschiedet.

Zwei Damen aus Ühlingen-Birkendorf hatten es sich auf dem Lesesessel mitten auf der Wiese gemütlich gemacht. Neben ihnen auf dem Couchtisch lag ein Stapel Bücher zum Sonderpreis. Eine Damengruppe saß in angeregter Runde auf der Bank neben dem roten Gartenhäuschen, derweil die „NadeL“-Damen Krüge mit Erfrischungen herantrugen. Wasser mit Orangenschnitzen und einem Zweig Rosmarin – „eine feine Erfrischung und eine gute Idee“ findet eine Besucherin, das wird in den nächsten Tagen auch bei manch anderen auf dem Gartentisch stehen.

Kostbarkeiten quer durch den Garten

Schon früh am Morgen waren die ersten Schnäppchenjäger eingetroffen und sicherten sich Kostbarkeiten aus dem Sortiment quer durch den Garten, Flora Jägler verkaufte noch alle drei „Überraschungspäckchen“, zusammengestellt und liebevoll verpackt von Mechthilde Frey-Albert. Im Hintergrund nutzte Mortimer die Gunst der Stunde. (Fast) unbeobachtet hüpfte der Hahn auf die verwaiste Gartenbank, schwups war seine Freundin da, und gemeinsam pickten sie an den letzten Muffins, die die Besucher übrig gelassen hatten. Der Hahn machte einen Fehltritt und die Glasschüssel landete – zum Glück unzerbrochen – auf dem Boden, wo Hahn und Huhn ihre Mahlzeit beendeten. Flora Jägler bemerkte von alldem nichts. Eine kleine, feine Veranstaltung – eben „Nettes auf dem Land“ mit Begegnungen und Gesprächen, eben so wie es geplant war von den „NadeL“-Damen.