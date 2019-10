von Stefan Limberger-Andris

Es sei zweitrangig, wer gewinne. Es sei wichtig, mit solch‘ tollen Künstlern auf der Bühne zu stehen. Gudrun Deinzer, Vorsitzende des Folktreffs Bonndorf, zitierte beim Pressetermin im Rathaus die Sängerin Johna, eine der sechs Künstler, die sich 2018 um den zweiten Bonndorfer Löwen bemüht hatten. Dieser Geist gelte auch diesmal, wenn im Januar zum dritten Mal die Trophäe vergeben werden wird.

Bonndorf Kleinkunst-Herbst des Folktreffs Bonndorf bietet Musik, Humor und Spielfreude Das könnte Sie auch interessieren

Künstlerisch hochstehend sei das clowneske Genre, das der Folktreff diesmal als Thema ausgesucht hat, freute sich Gudrun Deinzer. Mit den fünf Künstlern/Gruppen Ulan und Bator, Marcus Jeroch, Boris Bronski, „ExtraArt“ und Rosemie Warth sei es gelungen, eine mit renommierten Preisen überhäufte Extraklasse nach Bonndorf zu holen. Vielleicht werde der „Bonndorfer Löwe“ nicht unbedingt als der bedeutendste, jedoch sicherlich irgendwann einmal als der sympathischste Preis angesehen, zeigte sich die Vorsitzende hoffnungsfroh.

Die Künstler Die Künstler treten bei der Veranstaltung „Bonndorfer Löwe“ in folgender Reihenfolge auf: Ulan und Bator (Slapstick-Theater), Rosemie Warth (Komik), Boris Bronski (“Grande comédie des masques“), „ExtraArt“ – Bernd Schwarte und Fabian Flender (Akrobatik, Jonglage, Clownerie, Gleichgewichtsartistik), Marcus Jeroch (Jonglage und Akrobatik). Die Veranstaltung Die dritte Verleihung des Kleinkunstpreises Bonndorfer Löwe findet am Samstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Bonndorf statt. Karten gibt es im Vorverkauf für 19 Euro in der Touristinfo, Telefon 07703/76 07, an der Abendkasse für 21 Euro oder in Internet (gegen Gebühr: www.folktreff-bonndorf.de).

Erfreut war Gudrun Deinzer, dass das bisherige Preisgeld bei der dritten Veranstaltungsauflage von 2500 auf 3000 Euro aufgestockt werden konnte. Die Sparkasse Bonndorf-Stühlingen übernimmt zu den ausgelobten 2000 Euro des Bonndorfer Löwen 1000 Euro für den Anerkennungspreis. Theo Binninger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen, zollte der Leistung des Folktreff denn auch allergrößten Respekt. Das jährlich aufgelegte Programm sei nachhaltig und einmalig gut in der Region.

Bonndorfer Löwe trägt Narrenkappe

Individuell ausgestaltet werde die handgeschnitzte Holzskulptur Bonndorfer Löwe durch einen bekannten Holzschnitzer, lobte Gudrun Deinzer. Simon Stiegeler und seine Frau Lilli aus Grafenhausen orientieren sich am Thema Clownerie – aus einer Narrenkappe steigt der Löwenkopf als Wiedererkennungsmerkmal der Veranstaltung auf. Der zeichnerische Entwurf steht, Simon Stiegeler hatte zum Pressetermin eine Skizze mitgebracht. Der Bonndorfer Löwe unterstütze das mit Herzblut geführte Bemühen des Folktreffs um das kulturelle Programm, so der Künstler. Farblich gestaltet wird der Bonndorfer Löwe durch Lilli Stiegeler – wie genau die Trophäe letztlich aussehen wird, sei nicht genau festgelegt.

Sie zogen die Reihenfolge der Künstlerauftritte der Folktreff-Veranstaltung Bonndorfer Löwe: Lilli Stiegeler (links) und Alexandra Ruf (rechts). Hauptamtsleiter Harald Heini beaufsichtigte die Ziehung. | Bild: Stefan Limberger-Andris

Der Folktreff schätze sich glücklich, mit Simon Stiegeler einen regional wirkenden Künstler an der Hand zu haben, der europaweit unterwegs sei. Ein großes Lob zollte Gudrun Deinzer dem Team des Folktreff, das so wichtig für das technische und organisatorische Gelingen der Veranstaltung Bonndorfer Löwe sei und ohne dies es nur schwerlich funktionieren würde. Den Veranstaltungsabend unterstützen in etwa 20 Helfer.

Bonndorf Folktreff: Fee Badenius gewinnt Bonndorfer Löwen Das könnte Sie auch interessieren

Die Auslosung der Reihenfolge des Künstlerauftritts am Bonndorfer Löwe-Abend erfolgte durch Alexandra Ruf, Sekretärin des Bürgermeisters, sowie Lilli Stiegeler. Hauptamtsleiter Harald Heini richtete ein gestrenges Auge auf die Ziehung. Wer letztlich die Nase vorne haben wird, entscheidet das Publikum.