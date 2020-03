von Juliane Kühnemund

Seit 29. Februar läuft die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Bonndorf. Jetzt hat sich ein erster Kandidat für das Bürgermeisteramt beworben: Samuel Speitelsbach, nach eigenen Angaben Diplomingenieur (Uni) Technologiemanagement, aus Hüngheim im Neckar-Odenwald-Kreis. Samuel Speitelsbach ist ein Dauerkandidat.

Im vergangenen hat er unter anderem in Adelsheim, Gutach im Schwarzwald, Baiersbronn, Murrhardt, Höchenschwand, Au, Calw und in Titisee-Neustadt kandidiert. In diesem Jahr hat er – außer in Bonndorf – auch in Herrischried, Schuttertal, Sarzach und Weinsberg seinen Hut in den Ring geworfen. Mit Wahlergebnissen von unter einem Prozent war er bislang chancenlos.