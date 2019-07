von Olaf Thor/Feuerwehr Bonndorf

Ein gewaltiges Unwetter traf Bonndorf und Umgebung am Freitagabend. Sturzregen, orkanartige Böen, Sturm und Hagel suchten gegen 17 Uhr Bonndorf und die unmittelbare Umgebung heim. Fünf Gebäude meldeten Land unter. Ebenso wurden etliche Bäume umgeworfen auf der L 159 und auf der L 170. Auf der L 170 Richtung Ebnet wurden zwei Autos mit ihren Insassen eingeschlossen. In dem einen Auto befand sich eine Familie mit zwei Kindern. Die Feuerwehr brachte sie unverletzt aus ihrem Auto in Sicherheit. Die Insassen des anderen Autos brachten sich selbst in Sicherheit.

Ein Sturmwind, der durch das Steintal zog, hinterließ an den Hängen eine Schneise mit überwiegend über dem Erdboden abgedrehten Baumstämmen. Ein großer Schaden entstand durch den Sturm im Wald.

