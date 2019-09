Die Geschichten und Berichte des 70 Seiten umfassenden Heftes „Bonndorf in Wort und Bild“, geschrieben vor 50 Jahren von Schülerinnen der einstigen Abschlussklasse der Grund- und Hauptschule Bonndorf, stellen einen unglaublichen Schatz dar. Festgehalten wurden Daten und Fakten aus Bonndorf vor einem halben Jahrhundert. Die Entwicklung der Stadt lässt sich anhand der Aufzeichnungen gut nachvollziehen. Im Vorwort beschreibt Artur Riesterer, der Lehrer der Klasse, dass er jedem Mädchen ein Thema aus der Heimatkunde zur Bearbeitung gegeben habe. So sei dann dieses Heft als Gemeinschaftsarbeit entstanden.

Die Benennung der Bonndorfer Straßen und Gewanne erfolgte zum Teil mit viel Humor, zum Teil in Würdigung von Persönlichkeiten

Werk und Serie

Die Broschüre „Bonndorf in Wort und Bild“ ist ein Gemeinschaftswerk von Schülerinnen, die im Jahr 1968 in Bonndorf die Klasse 9b besucht haben. In unserer Serie haben wir bereits über die Autorinnen sowie die Themen Fasnacht, das Marktwesen, die Kommunalpolitik und Behörden, die es heute nicht mehr gibt, Firmen und Landwirtschaft berichtet. Heute geht es um Zahlen und Fakten rund um die Stadt.