von Ulrike Spiegelhalter

Für einen angenehmen Gartentag war das Wetter nicht perfekt: Die Sonne ließ sich leider nur kurz blicken, dafür gab es viele Wolken und einige Regenschauer – aber zum Glück keinen Frost. Dennoch war das Interesse bei der Veranstaltung zwischen Resenhof und Forum erfreulich groß. Die Stände waren gerade erst aufgebaut, als sich bereits die ersten Besucher am frühen Nachmittag einfanden.

Gut und reichhaltig waren die Angebote von Blumen Stauden und Setzlingen an. Nicht zum ersten Mal war Sonja Zipplau aus Wehr mit ihrem großen Angebot zum Gartentag nach Bernau gekommen. An ihrem Stand gab es eine reiche Auswahl an Gemüsesetzlingen – die Besucher nahmen das Angebot gerne an. Dazu gab es auch Blumen und Pflanzen für den Balkon und die Terrasse sowie schöne, dekorative Rosen.

Am Stand der Bernauer Staudengärtnerei Schlichtmann gab es durchweg im Hochtal gezogene Stauden und Blumen sowie erprobte, winterharte Sträucher, Pflanzen und Blumen. Eine große Auswahl mit verschiedensten Gartendekorationen hatte Heike Schmid-Volk aus Bernau vor dem Forum „erlebnis:holz“ aufgebaut und die Auswahl konnte den Besuchern nur schwerfallen. Im Resenhofgarten gab es außerdem auch die Möglichkeit, Kräuter kennenzulernen.

Christian Stockheim führte mit einem Kollegen vor, wie man einen Baum richtig pflegt – ein Kirschbaum vor dem Resenhof war das richtige Anschauungsobjekt. Die Zuschauer erfuhren vom Baumpfleger viele Hinweise und Einzelheiten für die richtige Baumpflege, die ein Baum in gewissem Maße brauche.

Während sich sein Kollege als Baumkletterer, gesichert mit Seilen, von Ast zu Ast bewegte, erkläre Stockheim den richtigen Schnitt, den die Fachleute dem Publikum dann auch zeigten. Beispielsweise werden zu dicht stehender Triebe oder abgestorbener Äste entfernt. Ein fachgerechter Schnitt sei die beste Pflege für den Baum, erklärte Christian Stockheim. Nach und nach füllte sich das Forum mit Kaffeegästen.

Wie gewohnt hatte der Bernauer Frauenverein seine reich bestückte Kuchentheke mit etwa 30 leckeren, selbstgebackenen Kuchen und Torten aufgebaut. Gemütlich war es drinnen beim Genuss der kulinarischen Köstlichkeiten und einer Tasse Kaffee, während draußen mal wieder ein Regenschauer niederprasselte und man außerdem der dezenten Musik von Alleinunterhalter Klaus Heidebrecht lauschen konnte. Da am Sonntag auch noch der Internationale Museumstag war, bot sich bei dem nicht sehr einladenden Wetter ein Besuch im Resenhof an, der zur Feier des Tages kostenlos und auch gut besucht war.