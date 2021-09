Bad Säckingen vor 1 Stunde

Wer kann mit wem? Am Laternen-Mast ergeben sich schon jetzt kuriose Wahlplakat-Koalitionen

FDP und Grüne? Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) mit Felix Schreiner (CDU)? Während in Berlin im Hinblick auf mögliche Koalitionen vorsichtig taktiert wird, hat der Wahlkampf bereits einige kuriose Kombinationen mit sich gebracht. Beim Aufhängen der Wahlplakate nämlich zeigen die Parteien deutlich weniger Berührungsängste. Doch was sagen die Kandidaten zu den kuriosen Kombinationen am Laternenpfahl oder auf an der Plakatwand?