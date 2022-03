Bad Säckingen vor 1 Stunde

Wenn der Personalmangel in Kitas die Familien in Stress bringt – ein Blick nach Bad Säckingen

Generell fehlt es an Personal in den Bad Säckinger Kindergärten. In der Pandemie verschlimmert sich die Situation. Die Folge: Eingeschränkte Betreuungszeiten bringen die Eltern an ihre Grenzen. Eine Mutter erzählt.