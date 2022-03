Bad Säckingen vor 3 Stunden

Unterricht für Flüchtlingskinder: So helfen Schulen am Hochrhein

Das Beispiel Bad Säckingen zeigt, wie Kinder aus Kriegsgebieten in Vorbereitungsklassen gefördert werden. An Schulen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach sind 33 solcher Klassen für Sprachförderung eingerichtet.