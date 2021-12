Auf B34-Ortsdurchfahrt in Bad Säckingen geht schon lange kein übliches 50er-Innerorts-Tempo mehr. Es ist ein ewiges Stopp-und-Go im Stau. Gutachter schlägt wegen Lärmbelastung Tempo 30 vor. Das führe zu gleichmäßigerem und damit leiserem Fahren. CDU und Freie Wähler wehren sich dagegen.

Es war eine kuriose Diskussion am Montag im Gemeinderat. Dem Gremium lag der sogenannte Lärmaktionsplan vor. Das ist eine Verkehrslärmuntersuchung, die entsprechende Maßnahme vorschlägt. Sie sagt in Kürze: An der B34 ist es zu laut, deshalb Tempo