Bad Säckingen 15. März 2021, 18:15 Uhr

So kam die Impfung beim Vor-Ort-Termin in Wallbach bei den Senioren an

Am Freitag wurden in der Wallbacher Flößerhalle Senioren über 80 Jahre aus Bad Säckingen und Wehr gegen Corona geimpft. Insgesamt standen 500 Dosen des Impfstoffs von Moderna zur Verfügung. So haben die Bad Säckinger Senioren den Impftermin erlebt.