Halbzeit auf der Kestenholz-Baustelle: Der Rohbau steht, der Zeitplan bleibt ambitioniert

Ambitioniert war der Zeitplan, den die Kestenholz-Gruppe für den millionenschweren Neubau ihrer Niederlassung in Bad Säckingen vorgegeben hat, von Anfang an. Gut 14 Monate Bauzeit lautete die Vorgabe, die Kestenholz-Geschäftsführer Thomas Kestenholz beim Spatenstich im Oktober vorgab. Schon Ende dieses Jahres soll das Gebäude bezugsfertig sein. Kein Pappenstiel, gerade in Corona-Zeiten – aber durchaus realistisch, wie sich zur Halbzeit der Bauphase zeigt.