Entwicklung in schwerer Zeit: Rehaklinik Bad Säckingen baut geriatrisches Angebot auf

Um Schwierigkeiten infolge der Corona-Krise zu kompensieren, entwickelt das Rehaklinikum sein Angebotsspektrum immer weiter. Nach dem erfolgreichen Start der Reha für pflegende Angehörige und den Bereich Prävention bei Rückenproblemen geht die Stoßrichtung als nächstes in Richtung geriatrische Reha, also Angebote für Senioren. Die Bemühungen sind laut Mast bereits weit gediehen. Noch dieses Jahr soll das Angebot an den Start gehen