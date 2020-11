Bad Säckingen Nur für Abonnenten vor 45 Minuten

Besuche trotz Coronapandemie erlaubt: Welche Regeln in den Pflegeheimen der Region gelten

Auch wenn sich die Corona-Situation weiterhin zuspitzt: In den Pflegeheimen in Bad Säckingen und Umgebung herrscht aktuell noch kein Besuchsverbot. Und das solle auch so bleiben, meinen die Heimleiter und führen weitere Einschränkungen sowie Schnelltests ein. Ein Überblick.