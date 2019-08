Albbruck

In den 70er Jahren florierte die Papierfabrik Albbruck, heute erinnert nur noch das Kraftwerk an die Blütezeit

2012 wurde die Papierfarbrik Albbruck geschlossen, 557 Mitarbeiter verloren ihren Job. In den 70ern standen die Zeichen noch auf Expansion, mit 848 Personen war der Mitarbeiterstand so hoch wie nie. In unserer Sommerserie „Gedächtnis der Region“ blicken wir auf die Papierfabrik in den 70er Jahren zurück.