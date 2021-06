Für die Storchenbeauftragte Sylvia Altheimer vom Salemer Affenberg ist es der höchste Horst, den sie betreut. Auf dem 30 Meter hohen Schornstein an der Alten Fabrik Mühlhofen beringte sie jetzt wieder die Jungstörche. Von den ursprünglich fünf Küken waren noch drei am Leben. Ihnen geht es aber sehr gut.

Drei Storchenküken auf dem Schornstein in Mühlhofen haben nun ihre Ringe am Fuß. Damit können sie in Zukunft eindeutig zugeordnet werden. Anhand eines Codes kann nachvollzogen werden, woher sie kommen. Die Beringungsaktion in 30 Metern Höhe war auch