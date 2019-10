Uhldingen-Mühlhofen vor 3 Stunden

Beim Nahverkehr noch viel Luft nach oben: Das kritisieren Menschen aus Uhldingen-Mühlhofen am ÖPNV

Mit dem Zug mal eben in die Nachbargemeinde, mit dem Bus kurz Erledigungen machen? Wie gut funktioniert der ÖPNV in Uhldingen-Mühlhofen? Dem SÜDKURIER erzählen Pendler, was gut klappt – und wo es noch Probleme gibt.