Überlingen vor 4 Stunden

Wo ist der Schlüssel für die Bücherei? Kinder lösen beim Escape-Spiel zur Langen Nacht der Bücher eifrig Rätsel

Bei der Langen Nacht der Bücher haben Kinder die Stadtbücherei im Torkel in Überlingen bei einer Schnitzeljagd näher kennengelernt. Sie lösten Rätsel und Aufgaben, um am Ende einen Schlüssel zu finden. Und fast parallel gab es bei einer szenischen Lesung einen vergnüglichen Einblick in die Stadtgeschichte.