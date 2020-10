Überlingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Werden Klassenzimmer nach dem Lüften wieder warm genug? An Überlingens Schulen ist dies „nahezu unmöglich“, räumt die Stadt ein

Stoßlüften ist in Zeiten von Corona das empfohlene Mittel, um die Gefahr einer Ausbreitung des Virus‘ in Klassenzimmern zu reduzieren. Aber wie wird das funktionieren, jetzt, wo es kälter wird? In den Schulen in Überlingen wird kräftig gelüftet – noch. Im Winter wird es schwer werden, die Räume nach dem Lüften wieder einigermaßen warm zu bekommen.