Überlingen vor 1 Stunde

Was hat es mit diesen roten Ballons am Himmel auf sich?

Engagierte Bürger erproben in Überlingen einen Weg, die Auswirkungen geplanter Bauprojekte kostengünstig darzustellen. Ihrer Ansicht nach lassen sich die tatsächlichen Dimensionen durch gezeichnete Pläne oder computergenerierte 3D-Animationen nur schwer sichtbar machen. Daher lassen sie an Schnüren befestigte Ballons in den Himmel steigen. Das steckt hinter der Idee.