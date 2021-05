Überlingen Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Verkehrskonzept zur Landesgartenschau nervt vor allem Einheimische

Für die Dauer der Gartenschau ist für Autofahrer in Überlingen vieles anders. Am Franziskanertor kommen in Richtung See beispielsweise nur noch Busse und Inhaber einer Ausnahmegenehmigung weiter. Die meisten Verkehrsteilnehmer sind einsichtig, doch es gibt auch Konflikte.