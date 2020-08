Überlingen/Salem vor 3 Stunden

Urlauber am Bodensee haben ein Problem: Es gibt nicht genug offizielle Stellplätze für Wohnmobile

Wildcamping ist in Baden-Württemberg verboten, praktiziert wird es aber auch am Bodensee. Es gibt hier zu wenig Stellplätze, sagen Camper, die ihren Urlaub auf einem offiziellen Stellplatz in Überlingen verbringen. In Salem sorgen illegal abgestellte Wohnmobile für Ärger. Ist die Situation durch Corona angespannt oder wollen sich Besitzer teurer Wohnmobile die Übernachtungskosten sparen?