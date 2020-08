Überlingen und Region vor 1 Stunde

Unterwegs mit der Urlaubstesterin: Katharina Gouders taucht auf der Klosterbaustelle Campus Galli ins mittelalterliche Leben ein

Unterwegs mit der Urlaubstesterin: Katharina Gouders aus Aachen macht im Sommer 2020 Urlaub am Bodensee. Die Seniorin ist schon viel gereist, die Bodenseeregion liebt die 79-Jährige sehr. Für uns testet sie Ausflüge in der Region rund um Überlingen. Worauf sie sich besonders freut, ist ein Aufenthalt auf der Klosterbaustelle Campus Galli. Anschließend besucht sie auch das nahegelegene Meßkirch, den „Badischen Geniewinkel“. Was unsere Seniorin erlebt, lesen Sie in den nächsten Wochen auf suedkurier.de.