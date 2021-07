Überlingen vor 1 Stunde

Überlingen schafft CO2-Ampeln für die Klassenzimmer der städtischen Schulen an

Weder neue fest installierte Raumlufttechnik-Anlagen noch mobile Luftreinigungsanlagen sind für das neue Schuljahr an den städtischen Schulen in Überlingen geplant, dafür CO2-Ampeln. Die Stadtverwaltung stützt sich in ihrer Entscheidung auf eine Untersuchung aus Stuttgart.