Überlingen vor 31 Minuten

Traurige Nachricht für Narren: Das Viererbund-Treffen 2023 in Oberndorf wird um ein Jahr verschoben

Das Treffen des Viererbundes in Oberndorf 2023 findet nicht statt. Wie die Narren mitteilen, muss die Veranstaltung verschoben werden. Grund sind aktuelle Sanierungsmaßnahmen an den Sporthallen in Oberndorf – dort sollte planmäßig die Bewirtung der Teilnehmer und Besucher stattfinden.