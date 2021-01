Überlingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Regenwasser bleibt im neuen Wohnquartier: Regen-Management für künftiges Stadtviertel beim Krankenhaus sorgt für Begeisterung

Im Siedlungsgebiet „Südlich Härlen“ in Überlingen will die Stadt völlig neue Wege bei der Verarbeitung des Regens gehen. Selbst bei Starkregen-Ereignissen, die wegen des Klimawandels häufiger zu erwarten sind, soll das Quartier am Helios-Spital das Wasser komplett selbst aufnehmen können. Aller Regen werde im Plangebiet versickern oder vorübergehend gespeichert, beschreibt Landschaftsplaner Johann Senner die Pläne. Eine der Voraussetzungen: Bei allen Gebäuden werden begrünte Dächer vorgeschrieben.