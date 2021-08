Überlingen vor 54 Minuten

Noch auf der Suche nach einem Ferienjob? Wir zeigen, wo Schüler und Studenten in Überlingen Geld verdienen können

In vier Wochen sind die Sommerferien schon wieder vorbei. Wer die Zeit noch nutzen will, um Geld zu verdienen, muss sich sputen. Wer stellt in Überlingen noch Ferienjobber ein? Wir haben uns umgesehen.