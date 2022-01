Wie der Wohnraumnot am Bodensee Herr werden? Die Stadt Überlingen sowie die Landtagsabgeordneten Klaus Hoher und Martin Hahn nehmen Kommunen und Anwohner in die Pflicht. Auch noch unpopuläre Konzepte wie ein Verbot von Zweitwohnungen kommen zur Sprache.

Ein Paar sucht in Überlingen nach einem Eigenheim. Der Weg ist ungewöhnlich: per Briefaktion, die Geschichte dagegen alltäglich. Für viele Menschen am Bodensee ist Wohnraumnot Realität, während Ferien- und Zweitwohnungen, teils als Kapitalanlagen,