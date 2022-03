Obwohl alle offiziellen närrischen Veranstaltungen wegen Corona abgesagt waren, trafen sich am Rosenmontag mehr als 100 Narren am Hänselebrunnen zum Hemdglonkerumzug.

Nachdem bereits am Fasnetsamstag zahlreiche Hänsele durch die Überlinger Gassen juckten, waren auch am Rosenmontag einige Narren in der Innenstadt unterwegs. Normalerweise findet an diesem Tag der Hemdglonkerumzug der Überlinger Narrenzunft