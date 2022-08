Überlingen vor 2 Stunden

Mann trinkt eine halbe Flasche Schnaps zum Meditieren – und landet vor Gericht

Mit Fasten, Schnaps und Meditieren will sich ein Mann einen klareren Kopf verschaffen. Am Ende liegt er betrunken neben seinem Auto. Saß er auch unter Alkoholeinfluss am Steuer? Das wurde jetzt vor Gericht geklärt.