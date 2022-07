Überlingen vor 4 Stunden

Guggenmusik im Uferpark begeistert Kleinkinder wie Omas gleichermaßen – mit zwei Videos

Das Monsterkonzert der Überlinger Guggenmusiken Seegumper und Guggevamps setzt den Uferpark als neue Veranstaltungslocation in Szene. Die Reihe Seehelden knüpft an die beliebten Konzerte der Landesgartenschau an.