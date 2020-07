Überlingen vor 1 Stunde

Er bereitete hunderte Kinder aufs Leben vor: Jetzt geht Wolfgang Panzner als Rektor der Burgbergschule in den Ruhestand

Wolfgang Panzner geht nach 25 Jahren als Rektor der Grundschule Burgbergschule und 15 Jahren als geschäftsführender Schulleiter in Überlingen in den Ruhestand. 2019 fühlte sich der 66-Jährige noch zu jung für die Pension und hängte ein Schuljahr dran: Es wurde durch die Corona-Pandemie für ihn nochmals zur besonderen Herausforderung. Diese ging er aber mit gewohnter Gelassenheit an.