Bodensee vor 2 Stunden

Endlich 11.11! Die Vorfreude bei den Narren nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist groß

Die Narren stehen in den Startlöchern: Am 11.11. beginnt die Fasnet! Nach zwei Jahren Corona-Pandemie können es die Zünfte kaum erwarten. Das sind die Pläne der Vereine in Überlingen und Umgebung.