Überlingen vor 1 Stunde

Einst definierte sich Überlingen als Kulturstadt: Ein Blick zurück auf große Zeiten

Mit einem Paukenschlag machte Überlingen nach dem Zweiten Weltkrieg in der Kunstwelt auf sich aufmerksam: Als erste Stadt in Nachkriegsdeutschland zeigte sie die unter den Nazis verfemte Kunst: „Rückkehr der Moderne“ lautete der Titel. In diesem Geist sollte Kunsthistoriker Michael Brunner ab 2003 weitermachen. Das scheint Vergangenheit. Derzeit kann er nicht mehr, als die Ebbe in der Kasse zu verwalten.