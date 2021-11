Überlingen vor 6 Stunden

Doppelt gestraft: Weil das Wasser abgestellt wird, schickt eine Grundschule die Kinder ins Homeschooling

An der Grundschule Lippertsreute wird am Mittwoch wegen Reparaturarbeiten das Wasser abgestellt. Schulleiterin Carmen Kindler ist verärgert, weil der Termin nicht mit ihr abgestimmt wurde. Das Stadtwerk verweist darauf, dass ein anderer Termin für die Arbeiten an der Wasserleitung nicht möglich gewesen sei.