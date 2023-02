Sali, ihr Narrenfreunde! Wir begleiten hier den Schmotzigen in Überlingen, vom Wecken um 5 Uhr bis zum Wieberjuck in der Nacht.

9.45 Uhr: Schöne Grüße aus der Redaktion!Sind sie nicht schön? Das ist unser Dreier-Gespann in der Lokalredaktion heute. Bodensee-Bezug klar erkennbar!8.30 Uhr: So macht Schule SpaßSchülerbefreiung, über die sich auch die Lehrer freuen. In der Aula