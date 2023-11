Mit dem Sommer verabschieden sich manche Illusionen. Bei den Vorberatungen für den Ende des Jahres zu beschließenden Haushalt, müssen alle Bereiche der Verwaltung ihre Finanzbedarfe präsentieren und eventuelle Mehrkosten begründen. Im Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales (ABKS) erfahren die Stadträte am Mittwoch, welche Kosten in den kommenden zwei Jahren zu erwarten sind. Was dem Rotstift zum Opfer fallen wird, soll das Gremium heute nicht entscheiden, sondern sich eine Meinung bilden, was dem Gemeinderat als letzte Instanz empfohlen wird.

Den finanziellen Rahmen setzt der im Juni verabschiedete Eckdatenbeschluss, der die Obergrenze für Sach- und Dienstleistungen festlegt. „Ein sehr schwieriger Beschluss für die Kultur“, sagt Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger seinen Vortrag.

Büchereien benötigen eine neue Software

Er listet auf, warum sich einige Mehrkosten ergeben werden, zum Beispiel bei der Leopold Sophien Bibliothek, der Stadtbücherei und dem Stadtmuseum. Alle drei Institutionen benötigen neue Software für den Betrieb. Dazu möchte Bibliotheksleitern Sabrina Böhringer Stellwände, neue Möbel fürs Lesecafé und mehr Medien anschaffen. Zur Steigerung der Einnahmen plant sie ab Januar eine Erhöhung der Gebühren. Stadtrat Günter Hornstein (CDU) macht ihr Hoffnung, dass die Pläne umgesetzt werden können: „Als Sie ihr neues Konzept hier vorstellten haben, haben wir sie ermutigt. Jetzt müssen wir das unterstützen.“

Kita-Gruppen, Digitalisierung und Vorträge verschlingen Geld

Kurz andiskutiert wird die Frage, ob das Stadtarchiv nach Ende der Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum die Vortragsreihe – nun zur jüngeren Überlinger Geschichte – fortsetzen soll. Ulf Janicke (LBU/Grüne) spricht sich dafür aus, weil die Termine bisher viele Menschen ansprachen. Günter Hornstein und Alexander Bruns (beide CDU) sehen das anders. „Man sollte das nicht endlos fortsetzen, wenn dafür anderes gestrichen werden muss.“

Ralph Scharbach von der Abteilung Bildung, Jugend und Sport stellt den Finanzbedarf der Schulen und Kitas in Sachen Ausstattung vor. Dabei schlagen beispielsweise die Themen Digitalisierung und die geplanten neuen Kita-Gruppen zu Buche.

Ralph Scharbach, Abteilungsleiter Bildung, Jugend, Sport | Bild: Stadt Überlingen

Schulsozialarbeit soll ausgebaut werden

Ausgebaut werden soll das Schulklettern in Kooperation mit dem DAV und der Boulderhalle. Dafür machen sich zwei Jugendgemeinderäte stark, die im Zuschauerbereich sitzen. Auch die Schulsozialarbeit in den Grundschulen am Burgberg, in Lippertsreute und Nussdorf sollen aufgestockt werden. Zu dem Thema wollen sich die Räte in einem gesonderten Termin genauer informieren.

Kostet die Verschiebung des Gymnasium-Neubaus 80 Millionen mehr?

Nach vielen relativ kleinen Haushaltsanteile – die Fortführung der Vortragsreihe zur jüngeren Stadtgeschichte wird mit 15.000 Euro veranschlagt – bringt Alexander Bruns andere Dimensionen ins Spiel. Er geht zum Schluss der Sitzung auf den Neubau des Gymnasiums ein, der nicht Thema des ABKS ist. Er sei mit dem Verlauf der Dinge nicht glücklich, so Bruns und meint die vertagte Ausschreibung des Realisierungswettbewerbs. Bruns rechnet anhand von Schätzwerten vor, wie viel teurer der Bau bei einer Verschiebung werde und kommt auf stattliche 75 bis 80 Millionen Euro.

Bodenseekreis Über 60 Millionen Euro für das neue Gymnasium in Überlingen: Kriegt die Stadt jetzt kalte Füße? Das könnte Sie auch interessieren

Haushalt ist in der Form nicht genehmigungsfähig

„Wir müssen beim Qualitätsmanagement und beim Erwartungsmanagement besser werden. Es geht um den Schulstandort Überlingen“, fügt er mit Nachdruck hinzu. Er erwarte, dass Jan Zeitler das Thema zur Chefsache mache. Bei solchen Summen sei das selbstverständlich, versichert der Oberbürgermeister. „Man kann keinen Realisierungswettbewerb machen, wenn man nicht weiß, wie man das Projekt finanzieren kann“, so Zeitler weiter. Ihm wären die aktuell veranschlagten 63 Millionen nicht bewusst gewesen. „Wir haben, Stand heute, keinen genehmigungsfähigen Haushalt.“ Darauf erwidert Bruns, dass dies bereits für die ursprünglich veranschlagten 55 Millionen Euro gegolten hätte.

Wiestor-Campus Neben dem Neubau des Gymnasiums stehen in Überlingen weitere dringende Baumaßnahmen im Schulsektor an. Ende Juli hat der Gemeinderat die Weichen für die seit langem geforderten Baumaßnahmen am sogenannten Wiestor-Campus gestellt. Das Gremium beschloss einstimmig das überarbeitete Raumfunktionsbuch für die Wiestorschule. Bereits im Februar 2020 hatte das Gremium einer Vorgängervariante zugestimmt. Die Gemeinschaftsschule soll um- beziehungsweise angebaut werden und die Bunte Villa einem mehrgeschossigen Neubau weichen. Auch das Raumkonzept der benachbarten Franz-Sales-Wocheler Schule wurde einstimmig beschlossen. Bei der Förderschule geht es darum, das denkmalgeschützte Gebäude so zu sanieren und anzupassen, dass die Räumlichkeiten den wachsenden Schülerzahlen und dem pädagogischen Konzept entsprechen. Die Verwaltung erhielt im Juli den Auftrag „die Leistungsphasen 1 „Grundlagenermittlung“ und 2 „Vorplanung“ inklusive variantenbezogener Kostenschätzungen“ durchzuführen, heißt im Protokoll der Gemeinderatssitzung.

Kölschbach: „Wir haben uns selbst überholt“

Schließlich meldet sich Kämmerer Stefan Krause zu Wort. „Als es um die Fünfzügigkeit ging, haben wir darauf hingewiesen, dass es teurer wird. Die Botschaft war klar, dass wir das nicht können“, sagt er. Auch Baubürgermeister Kölschbach habe in der Sitzung Bedenken angemeldet. „Wir als Verwaltung haben uns selbst überholt“, räumt er ein und spricht ein weiteres Schulprojekt an. Ebenfalls im Sommer stellte der Gemeinderat die Weichen für die Sanierung der Franz-Sales-Wocheler Schule sowie den Um- und Anbau der Wiestorschule. Man müsse hier die Kostenschätzung abwarten „und dann sehen, wie wir weiterkommen“, resümiert Krause. Alexander Bruns dankt für die Klarstellung.